Китайская клавиатура: как мучаются жители Поднебесной
Конечно, нет. Китайцы тоже пользуются стандартными по размеру клавиатурами, такими же, как и у нас. Но пришли они к этом не сразу. Первые их печатные машинки были просто адскими машинами. Например, печтаная машинка "Шуангэ" середины прошлого века. Прицнип ее действия достаточно прост и основан на банке иероглифов, находящемся на чернильной подушке. Машинист должен был обладать дьявольским терпением: ему приходилось долго искать с лупой нужный иероглиф (каждому иероглифу в машине соответствовал отдельный знак), затем с помощью рукоятки привести в дейтсиве "лапу", которая "захватывает" нужный иероглиф и отпечатывает его на прикрелпленном сверху листе бумаге. После этого бобина с листом немного смещается, освобождая место на листе для следующего символа. Как вы понимате быстро печтать на такой машине не удавалось — по 10 иегролифов в минуту в лучшем случае.
Позже появились более удобные машинки, на которых клавиш было немного. Это удалось сделать за счет разложения иероглифов на составные части. Всего 64 клавиши! Устройство предполагало наличие специального "окошка", в котором появлялся тот или иной иероглиф в зависимости от нажатой машинистом клавиши. Если нужен был другой вариант в этом ряду, применялся специальный функциональный ключ, помогающий доопределить верный иероглиф. Несмотря на тот факт, что на такой машине тексты печатались гораздо быстрее, она в массы не ушла. В первую очередь, из-за своей дорговизны.
Однако структурный метод набора иероглифов (а это именно он) впоследствии стал применяться на компьютерных клавиатурах, дойдя до наших дней. Собственно, вси китайские иероглифы состоят из наборов одних и тех же графем, то есть составных частей. Всего 208 графем. Собственно, есть 5 базовых черт (一, 丨, 丿, 丶, 乙) и 25 наиболее употребляемых иероглифов. Для всех них на клавиатуре есть отдельная клавиша. Есть еще несколько констант и правил китайского языка, благодаря которым набор иегроглифов на клавиатуре становится чуть проще. В любом случае, чаще всего для набора текста китайцам приходится по несколько раз нажимать на одну и ту же клавишу или использовать комбинации. Ну а что поделать, если китацем родился.
Конечно, есть еще фонетический способ набор текста. И гибридные, сочетающий в себе фонетический и структурный методы. Но в случае с китайским все способы сложны и требуют усидчивости и внимания. Если хотите пройти испытания, после которых вам уже всё будет по плечу, — начните изучать этот удивительный язык.
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Ужас@
Пытка просто
Если представить себе такую картину - то, я бы наверное даже смеялся.
классная картинка
Если надо то научиться печатать нет проблем.
зато они порох придумали и шелковый путь проложили,
молодцы
люблю китайцев