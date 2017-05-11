Китайская клавиатура: как мучаются жители Поднебесной

Турбулентность ясного неба. Очередная страшилка от СМИ потрясла страну. "Свалился самолет" "Жуткая воздушная яма" "В шаге от смерти" Подобные заголовки, в течении последних…

Тайны СССР. Часть 2 В одном из предыдущих постов я писал о некоторых тайнах Советского Союза. Точнее, тайнами они были во времена существования СССР, сейчас об этом…

День Победы — 8 или 9 мая? С детства все мы знаем, что День Победы — это 9 мая. Это аксиома. Однако днем победы в Великой Отечественной войне вполне могла быть совершенно…

Чему нам стоит поучиться у японцев. История о захоронениях Япония удивительная страна по многим причинам. Одна из них — отношение к истории, к предкам, к памяти. Мы можем убедиться в этом в том числе и…

Откуда взялись три богатыря? Это сейчас богатырей заменили на американских супергероев, а когда-то дети хотели походить на русских былинных героев. Не все, однако, знают, что у…

Ромы больше нет... Ромы Петрова romapetrov больше нет. Он умер год назад. Однако сегодня (в день его рождения) предлагаю вспомнить его. Это был веселый…

Фальшзаборы к Чемпионату мира Грядущий Чемпионат мира по футболу приносит все больше интересных новостей. Так, в Самаре обнесут заборами самые неприглядные районы. К 2018 году…

С кем Россия воевала больше всего? Сможете ли вы сходу назвать список стран, с которыми наша страна воевала больше всего? Удивительно, но со странами, находящимися во главе этого…