Китайская клавиатура: как мучаются жители Поднебесной

Нам очень повезло, что наш родной язык — русский. В алфавите всего 33 буквы, которые умещаются на любой клавиатуре. Другое дело — китайский язык. Это один из самых сложных языков в мире — всего порядка 50 000 иероглифов. Конечно, в обычной жизни используются далеко не все, но всё равно очень много.. Так как же китайцы выходят из положения? Неужели их клавиатуры такие, какими их изображают на Пикабу?



Конечно, нет. Китайцы тоже пользуются стандартными по размеру клавиатурами, такими же, как и у нас. Но пришли они к этом не сразу. Первые их печатные машинки были просто адскими машинами. Например, печтаная машинка "Шуангэ" середины прошлого века. Прицнип ее действия достаточно прост и основан на банке иероглифов, находящемся на чернильной подушке. Машинист должен был обладать дьявольским терпением: ему приходилось долго искать с лупой нужный иероглиф (каждому иероглифу в машине соответствовал отдельный знак), затем с помощью рукоятки привести в дейтсиве "лапу", которая "захватывает" нужный иероглиф и отпечатывает его на прикрелпленном сверху листе бумаге. После этого бобина с листом немного смещается, освобождая место на листе для следующего символа. Как вы понимате быстро печтать на такой машине не удавалось — по 10 иегролифов в минуту в лучшем случае.



Позже появились более удобные машинки, на которых клавиш было немного. Это удалось сделать за счет разложения иероглифов на составные части. Всего 64 клавиши! Устройство предполагало наличие специального "окошка", в котором появлялся тот или иной иероглиф в зависимости от нажатой машинистом клавиши. Если нужен был другой вариант в этом ряду, применялся специальный функциональный ключ, помогающий доопределить верный иероглиф. Несмотря на тот факт, что на такой машине тексты печатались гораздо быстрее, она в массы не ушла. В первую очередь, из-за своей дорговизны.

Однако структурный метод набора иероглифов (а это именно он) впоследствии стал применяться на компьютерных клавиатурах, дойдя до наших дней. Собственно, вси китайские иероглифы состоят из наборов одних и тех же графем, то есть составных частей. Всего 208 графем. Собственно, есть 5 базовых черт (一, 丨, 丿, 丶, 乙) и 25 наиболее употребляемых иероглифов. Для всех них на клавиатуре есть отдельная клавиша. Есть еще несколько констант и правил китайского языка, благодаря которым набор иегроглифов на клавиатуре становится чуть проще. В любом случае, чаще всего для набора текста китайцам приходится по несколько раз нажимать на одну и ту же клавишу или использовать комбинации. Ну а что поделать, если китацем родился.

Kitajskaya-klaviatura.jpg

Конечно, есть еще фонетический способ набор текста. И гибридные, сочетающий в себе фонетический и структурный методы. Но в случае с китайским все способы сложны и требуют усидчивости и внимания. Если хотите пройти испытания, после которых вам уже всё будет по плечу, — начните изучать этот удивительный язык.

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    seller
    Китайцы набирают пинином. Латинскими буквами звучание набираешь и предлагается вбор из ряда подходящих иероглифов.
    shadeal
    Китайцы может и умные, но совершенно не практичные люди. Я например совершенно не представляю себе как они летают по клавиатуре в поисках очередной буквы.
    Если представить себе такую картину - то, я бы наверное даже смеялся.
    ledy_lisichka
    а было бы прикольно, если б, как на пикабу, у них было.
    классная картинка
    taransv
    Вот где пальцы надо веером растопырить.
    Если надо то научиться печатать нет проблем.
    fotonik2
    Человек из любой ситуации найдет выход).
    negora_2
    через тернии к звездам)))
    зато они порох придумали и шелковый путь проложили,
    молодцы
    counterstrike37
    Было бы более прикольно, если бы пользовались первым вариантом =)
    turkish_r
    Теперь я понимаю почему китайцы стараются философски ко всему относится
    powerforpeople
    Китайцы как раз со своими иероглифами выиграли при компьютеризации. Две кнопки нажал - предложение готово, а нам надо осваивать многопальцевые технологии печати.
    malgrime
    Зря вы так шутите. У них любое слово, как правило, из нескольких иероглифов состоит. Каждый иероглиф - это примерно наш слог.
    madballio
    Китайцы-то не мучаются - они привычные. А вот те, кто учит язык - те да.
    knebeckaize
    Пусть не выделываются и пишут по русски ))
    Alaric Liuhath
    Ты сам бы для начала научился правильно писать по-русски, чмо поцреотнутое.
    sedov_05
    На самом деле 2500 основных и 1000 дополнительных, значительно реже используемых. Все остальное экзотика вроде глаголов второго лица в английском языке.
    tepeh
    Дык один иероглиф это слово или даже предложение, также по скорости выходит как по одной букве дрочиться
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